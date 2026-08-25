O BNG presenta alegacións á RPT do Concello de Ourense

O grupo municipal do BNG no Concello de Ourense4 ven de presentar alegacións á modificación da Relación de Postos de Traballo por considerar que esta é un pago de favores remunerado con cartos públicos a aqueles funcionarios e funcionarias que son funcionáis aos intereses do Alcalde.
As alegacións fan referencia á falla do preceptivo informe de intervención e por unha suba homoxenea dos complementos específicos que non se axusta ao establecido na Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
Ó mesmo tempo denuncian a supresión das Xefaturas de Servizo para crear macro xefaturas afins ó goberno local.