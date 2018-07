O BNG pídelle a un edil de Anova en Toèn que "por coherencia" devolva a acta que lle deixou David Calviño

O coordenador do BNG de Ourense Marcos Ferradás esixiulle ao concelleiro Juan Canal de Toén que devolva a acta de concelleiro tras sustituir onte a David Calviño que dimitira de edil neste concello o pasado mes de setembro. Canal xunto con Calviño pasouse á organización Anova trala excisión dos nacionalistas ainda que nas municipais concurrirá baixo as siglas do Bng.

O coordenador comarcal do BNg en Ourense, Marcos Ferradás, afirmou que as actas son das organizacións e non das persoas polo que considera que Anova está incurrindo nunha "incoherencia". Ferradás declinou posicionarse sobre a polémica entre ANOVA e Esquerda Unida pola negativa a renunciar ao escano da número dous de Age por Ourense e militante de IU, Carmen Iglesias.

Pola sua banda Juan Canal permañecerá no grupo dos non adscritos no concello de Toén