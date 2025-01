Tecnoloxía

BNG esixe ó Goberno garantir a fibra óptica a todos os fogares de Ourense

O deputado no Congreso polo BNG, Néstor Rego, esixe ó Goberno de Pedro Sánchez garantir a chegada da fibra óptica a todos os fogares ourensáns. Rego sinala que "diante do apagamento da era do cobre, urxe que o Goberno vele para que ningún concello, núcleo de poboación ou casa queden sen acceso a internet". Engade que dende concellos como Lobios ou Vilamartín de Valdeorras, existen hoxendía casas sen acceso á rede a pesares de que as operadoras recibiron fondos públicos para despregar a fibra óptica.