Baltar, desmentido polos seus empregados

Hai dous anos José Luis Baltar marchou da Deputación ourensana e un dos momentos máis emotivos do seu último día foi cando centos de traballadores da institución se concentraron nas escaleiras do Pazo Provincial e o despediron entre aplausos e aclamacións. O expresidente confiaba neles, pero algúns empezan a traizoalo agora que está xubilado e procesado. Seis dos once xefes de departamento que declararon onte contradixeron o testemuño ofrecido por Baltar 24 horas antes ao asegurar que sempre despachaban con el todos os temas relacionados co persoal. O expresidente asegurara que os 104 supostos enchufes polos que está a ser xulgado os xestionaran entre os xefes de servizo e o responsable de recursos humanos.

Un dos máis claros foi Enrique Bande, que dirixía a biblioteca da Deputación no momento dos feitos. Alí foron a traballar tres persoas desas 104 e a testemuña admitiu que el foi quen lle propuxo os nomes a José Luis Baltar. O mesmo aconteceu co testemuño de Fernando González Suárez, presidente da Fundación Casdemiro. A institución provincial pagou tres traballadores para que desenvolvesen tarefas de mantemento na sede desa entidade, que xestiona o legado de Julio Ogando. González -que foi, entre outros cargos, deputado do PP- resistiuse, pero acabou admitindo que el decidiu a quen había que contratar e que Baltar o fixo sen máis:



Fiscal. Entón, vostede colle eses nomes e son os nomes das persoas que pide que se contraten. De acordo?



Fernando González. Si, insinúase que serían as mellores por ser as máis idóneas.



F. Moi ben, insinúase. A quen se insinúa? De que xeito? E na persoa de quen?



F. G. Pois á persoa que podía contratar esas persoas.



F. Que é...



F. G. Non o sabe vostede?



Xuíza. Fernando, estámonos a cansar. Vostede ten que responder ao que se lle pregunta. Non facer preguntas.



F. Non quere responder? Dígao



F. G. Se me pregunta quen é...



F. E vostede contéstame cunha pregunta. Xa o sabe vostede.



F. G. O presidente da Deputación.



F. [...] E ao final esas persoas foron nomeadas?



F. G. Si.

Con maior ou menor intensidade, a maior parte dos funcionarios aos que Baltar nomeou xefes admitiron consensuar as contrataciones con el. Así ocorreu por exemplo con Javier Bobe, xefe do servizo de Augas e Medio Ambiente. O técnico -que tamén está imputado pola presunta fraude á UE do coñecido como «caso depuradoras»- dixo que o expresidente recibiuno no seu despacho e mostroulle os currículos que seleccionara para o seu departamento. «Preguntoume si cumprían co que precisaba o servizo, pero descoñezo a partir de aí como foi o proceso», declarou.



En ocasións, os xefes xustifican as súas suxestións ao expresidente na experiencia dos contratados. Anxo Cid, director do pabellón Paco Paz, explicou que «no caso das contrataciones de persoal non cualificado case sempre eran as mesmas persoas». O funcionario indicou, no entanto, que noutros casos os empregos nesas instalacións si se publicitaban. O mesmo dixo o gerente do Inorde (Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico): «Normalmente facíase conforme á lei, con publicidade e demais».



Á súa saída do Pazo de Xustiza ourensano, José Luís Baltar foi preguntado polas declaracións dos funcionarios e dixo que debe ser a xuíza quen os valore. «A min xa non me sorprende nada», engadiu.