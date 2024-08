Demandan a retirada de simboloxía franquista en Celanova

O Comité de Memoria Histórica da bisbarra de Celanova reclama unha vez máis a retirada dun símbolo franquista que data de 1939 e para o que foron recollidas 1500 adhesións. Falamos delo en "Más de Uno Ourense" co secretario do comité, Hixinio Araúxo, quen contou que é o símbolo da dictadura mellor documentado e que ainda segue en pé en Galicia. Trátase dun cruceiro que leva ó pé unha inscripción e que está ubicado no Outeiro da Obra.