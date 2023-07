Más de uno ourense

Tertulia de actualidad de Locos por Incordiar

No día no que en Antena 3 e Onda Cero se celebra o cara a cara entre Sánchez e Feijoo os nosos contertulios de "Locos por Incordiar" Lois Pardo, Abel Fraga e Moncho Morgade quentan o debate. Ademáis repasamos as principais novas da actualidade local e provincial.