Más de uno ourense

A actualidade municipal e nacional na tertulia de "Locos por Incordiar"

Os Maios, a Festa do Viño do Ribeiro, ou as celebracións do 1 de Maio entre os asuntos a comentar hoxe na tertulia de actualidade que en Más de Uno Ourense compartimos con Abel Fraga, Miguel Fidalgo, Lois Pardo e José Luis Carballo, con Paco Sarria