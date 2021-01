Entrevista con Aquilino Valencia

Temperaturas de ata -13 en Calvos de Randín

Visitamos hoxe radiofónicamente o concello de Calvos de Randín, que rexistra as temperaturas máis baixas con ata -13 graos, neste martes no que as baixas temperaturas levaron á Xunta a declarar a alerta laranxa. Falamos co Alcalde, Aquilino Valencia