Recomend ACCION!!! con Café Bar Tasca

A cadea solidaria de Onda Cero Ourense e Novaseri Serigrafía

Visitamos hoxe no espacio Recomend/Acción. o Café Bar Tasca, na Praza Pedro Monteagudo do barrio do Couto. Un espazo amable para a conversa, con pinchos espectaculares, e do que falamos con Fran Pérez en Más de Uno Ourense.