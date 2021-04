Os xoves do Tamarindo

O pulso PSOE-PP no Concello de Ourense hoxe con Rafa Villarino

A situación política de Ourense; e particularmente do Concello; é obxecto de análise hoxe nos Xoves do Tamarindo, co secretario provincial dos socialistas, Rafael Villarino. Entrevista de Paco Sarria en Más de Uno Ourense