Vitoria e permanencia na categoría do Marín no derbi ante o Ourense

Derbi irmandiño con moito en xogo para o conxunto local, para o que un triunfo consolidado un ano máis na máxima categoría ante un Ourense Ontime que non tiña nada en xogo, pero que non puxo as cousas fáciles ao cadro marinense no inicio. As mellores ocasións chegaron do lado dirixido por Ramiro Díaz que non atopaba o camiño da portería, ante un Ourense Ontime que tamén tiña as súas opcións.

Cando todo indicaba que o descanso ía empatar a cero, Inés Mayán marcou o 1-0, rematando un servizo dende a banda dereita na área. Pouco despois da reanudación, Candela anotou o empate cun disparo exterior que Gi Portes conseguiu desviar co corpo. Tres minutos despois, Débora Lavrador marcaba o 2-1 a pase de Carolina Pedreria nunha gran xogada ofensiva das locais.

Os ourensáns tentaron reaccionar ao maior pulo dun Marín, que se mostrou en fuga co apoio dos seus incansables aficionados que celebraron un pouco máis tarde o 3 a 1, obra de Inés Mayán noutra contra espectacular do conxunto marinense. Minutos despois, Ontime optou por un partido de cinco en busca dunha reacción no partido. Nun espectacular contragolpe dos locais, Gi Portes habilitou a Carolina Pedreira no fondo para establecer o 4 a 1 co que rematou o encontro e que concede a salvación ao conxunto de Ramiro Díaz.

Marín FS: Patri Arruti; Débora, Café, Carolina Bravo y Carolina Pedreira (quinteto inicial). También jugaron, María Estévez, Adriana, Gi Portes, Giba e Inés Mayán.

Ourense Ontime: Sara Soares; Candela, Chiky, Marta y Zaide (quinteto inicial). También jugaron, Raquelilla, Vero, Clara Fernández, Sara Moreno, Jenny lores y Sara Pousa (segunda portera).

1-0, min. 20 Inés Mayán

1-1, min. 21 Candela

2-1, min. 24 Débora Lavrador

3-1, min. 33 Inés Mayán

4-1, min. 34 Carolna Pedreira