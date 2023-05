La Brújula de Radioestadio Ourense 08/05/2023

Así foi a xornada deportiva na provincia de Ourense

Fin de semana de emocións no deporte da provincia de Ourense que se saldou co ascenso do Barbadás a 3 RFEF, a permanencia de COB na Leb Ouro e a eliminación do Ourense na fase de ascenso a 2 RFEF. O Ourense CF decidirá o seu futuro o vindeiro fin de semana