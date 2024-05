4ª edición do Trofeo CD La Purísima - Concello de Pereiro

Trofeo CD La Purísima - Concello de Pereiro

Club Deportivo La Purísima en colaboración co Concello de Pereiro organizan o domingo 19 de maio ó 4ª Trofeo CD LA Purísima - Concello de Pereiro de atletismo en pista ao aire libre nas Pistas de Atletismo "Josefina Salgado", no Complexo Deportivo de Monterrei no concello ourensán de Pereiro de Aguiar.

A competición divídese en dúas xornadas no mesmo día, o domingo 19 de maio:

Xornada matinal: desde as 10:30 ata as 13:25 horas

Xornada de tarde: desde as 18:00 ata as 21:10 horas

Modalidades do Trofeo CD La Purísima - Concello de Pereiro

Moitas son as modalidades deste trofeo entre elas destacan as seguintes:

Altura

Lonxitude

Martillo

Triple salto

Pelota

Pértega

Peso

Disco

Xabalina

Carreiras en varias distancias