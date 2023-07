Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 05/07/2023

Luis Menor será o relevo do popular Manuel Baltar na presidencia da Deputación de Ourense. Menor asegurou no informativo de Más de Uno Ourense que se ve coma o "símbolo de consenso e unidade"do seu partido. Os sindicatos convocan folga no sector de ambulacias para esixir melloras laborais.