Noticia Mediodía Ourense 26/04/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" falamos do asasinato en México do empresario ourensá oriundo de Avión, Carlos Estévez. Ademáis volvemos a actualizar os datos da COVID e facémonos eco das reivindicacións do persoal sanitario do CHUO e da demanda de reposición dun médico titular para o centro de saúde de Trasmiras