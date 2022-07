Más de uno ourense

Tertulia en Femenino cos temas de actualidade

Na "tertulia feminina" de Más de Uno Ourense analizamos a problemática dos lumes forestais con Ximena González e Antía Pousa. Ademáis escoitamos as reflexións das nosas contertulias sobre o último episodio municipal no que o alcalde de Ourense Gonzalo Jácome vaticinou unha ruptura inminente do goberno bipartito tralo regreso coma precandidato do ex alcalde Manuel Cabezas.