As suxerencias literarias de La Librería CyC do 26 de Decembro

En "Más de Uno Ourense" tivemos un día moi especial con La LIbrería C y C non só por ser nadal senón porque foi momento de agradecementos e despedidas no que por suposto tampouco faltaron as habituais recomendacións comenzando por “El psicópata integrado, en la familia, la empresa y la política". -Claves para neutralizalo de- Vicente Garrido.

Para os mais cativos “A gramola Gominola, O nadal coa avoa Fina” e unha pinguiña de humor con Ángel Martín e "Punto para los locos".

E coma colofón, un nobel de literatura, “Actos Humanos” da coreana Han Kang.