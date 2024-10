As suxerencias literarias de La Librería CyC do 02 de Outubro

Comezamos repaso polas recomendacións literarias da semana con “Inmortal Dark” de Tigest Girma.

A Kidan Adane, herdeira da Casa Adane, nunca lle interesou a prestixiosa Universidade de Uxlay, nin a sua sociedade de vampiros, nin as suas extrañas casas, e moito menos as suas herdanzas. O único que lle importa é atopar á súa irmá melliza desaparecida (June). Falamos do novo fenómeno Romantasy Dark Academia.

A segunda proposta é “Un silencio lleno de murmullos” de Gioconda Belli e editada por Seix Barral. A emocionante historia dunha nai e dunha filla marcadas por un soño revolucionario. O relato dunha metamorfose da deconstrucción e construcción dunha persoa e da sua identidade.

Seguimos con “La saga de los longevos” de Eva García Sánez de Urturi. ¿Qué farías si teu xefe, un experto arqueólogo, confesara que naceu hai 10.300 anos?. A saga dos lonxevos é unha saga familiar con tintes históricos ambientada no Museu da Arqueoloxía de Santander.

E rematamos hoxe con “Redes” de Eloy Moreno. Obra na que narra ó través dos ollos dunha adolescente, unha historia que se converteu na realidade de todos nós. Cantos likes vale a tua felicidade?.