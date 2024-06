Seara (BNG): "Si Rueda non se entrevista con Jácome é por que o considera irrelevante"

Luis Seara, valorou en Más de Uno a visita do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para manter un encontro de traballo co presidente da Deputación Luis Menor. Para Seara, si Rueda non se reune co Alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, é por que o considera "irrelevante ou por que o Alcalde non ten nada que decirlle".

Seara repasou en Más de Uno o memento que vive a comentada posibilidade dunha moción de censura e explicou que "da a impresión de que o PP non quere botar a Jácome da Alcaldía pero si botarlle a culpa a outros de que siga".