Más de uno ourense

A reputada pulpeira de Arcos Aurora Baranda nos fala do pulpo

A reputada pulpeira de Arcos Aurora Baranda expresou en "Más de Uno Ourense" a sua ledicia pola declaración da Festa do Pulpo do Carballiño coma festa de interese turístico "internacional". As pulpeiras aseguran que hai pulpo suficiente para atender as demandas deste verán e que tentarán manter os prezos da ración.