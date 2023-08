Más de uno Ourense

Pulpo, viño e outras viandas en Se nos va la Olla

A Festa do Pulpo do Carballiño, a Feira do Viño de Monterrei en Verin, ou a Festa Mexicana de Avión foron algunhas das citas repasadas no Se nos va la Olla, con Paco Sarria e Rubén Amorín. Tamén fixemos unha visita a El Desván.