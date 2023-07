Más de uno ouense

Noticias Mediodía Ourense

O alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome explicou a folla de ruta do seu novo mandato na que quere axilizar o urbanismo e rematar ca "vagancia" dalgúns traballadores . E no oitavo dia de campaña conversamos con Victor Ferreiro, cabeza de lista ao congreso por Sumar. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense.