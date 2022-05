Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense

No informativo de "Más de Uno Ourense" prestamos atención á memoria de Cáritas do ano 2021 no que a entidade relixiosa atendeu a máis de 9000 persoas na provincia de Ourense, a maioría mulleres que precisaban apoio para a vivenda, alimentación e roupa. Ademáis escoitamos tamén a preocupacion do conselleiro de medio rural, José González pola seca e os lumes forestais. Os datos da COVID ou o bicentenario da deputación completan as novas do día.