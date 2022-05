Más de uno ouense

Noticias Mediodía Ourense 30/05/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" recollemos o apoio do Colexio de Médicos aos facultativos do servizo de medicina interna do CHUO que denuncian que se atopan nunha situacion "grave" de sobrecarga asistencial. Ademáis damos conta da sentencia que confirma a titularidade pública das termas da Chavasqueira e nos ocupamos da actualidade municipal marcada por polémicas modificacións orzamentarias.