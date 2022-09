Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 27/09/2022

O ex alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez exculpado de tráfico de influencias na denominada "trama da auga". O xuiz do xulgado de instrucción número 2 de Ourense, Luis Doval arquiva outra das pezas da macrocausa de Operación Pokemon. É unha das novas que contamos no informativo de Más de Uno Ourense.