MÁS DE UNO OURENSE

Noticias Mediodía Ourense 25/08/2022

As valoracións, idas e vidas en relación coa posibilidade dunha moción de censura no Concello de Ourense capitalizan boa parte do informativo de mediodía en Más de Uno Ourense, no que tamén seguimos a evolución do lume en Lobeira que xa arrasou perto de 600 hectáreas.