Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 24/07/2023

O PP foi a forza máis votada na provincia de Ourense e logrou sumar tres escanos no congreso arrebatándolle un deputado ao Partido Socialista. O BNG e Sumar quedaron con sabor agridoce no 23 X. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense.