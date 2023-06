Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 20/06/2023

O alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome califica coma "chapuza" a renuncia do socialista Alfonso Pavón e carga contra os funcionarios pola sua "falta de imparcialidade". O rexedor asegura que DO "é a única que respeta os pactos" e di que o PP xa descartou a Cabezas para presidir a Deputación antes de firmar. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense