Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 15/06/2022

O alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome asegurou que a cidade "pasou do medievo ao renacemento" nos tres anos que leva gobernando. No informativo de Más de Uno Ourense escoitamos a sua valoración e a do edil de Ciudadanos, Pepe Araújo co que conversamos sobre asuntos de actualidade municipal.