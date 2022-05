Más de uno ourense

O sindicato CCOO denunciará ao alcalde de Ourense Gonzalo Jácome pola via penal pola agresión á sindicalista Lola Panero. É unha das novas que contamos no informativo de "Más de Uno Ourense" no segundo dia de folga indefinida no transporte urbán no que a policia local denunciou a un autobús que circulaba ca itv caducada