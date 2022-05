Más de uno ourense

Noticia Mediodía Ourense 25/05/2022

PP e democracia ourensana negaronse a que o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome teña que dimitir por agredir a unha sindicalista. O psoe non logrou na deputación apoio a unha moción na que tamén reivindicaban unha condea e reprobación do rexedor. Este é foi un dos asuntos de portada do informativo de "Más de Uno Ourense" no que tamén lembramos a presentación da nova web do transporte urbán da capital.