Más de uno ourense

Noticia Mediodía Ourense 21/07/2022

Os lumes arrasan na provincia 17.000 hectáreas con cifras históricas. O concello de Rubiá aproba a solicitude de declaración de zona catastrófica. Son algunhas das novas que relatamos no informativo de Mas de Uno Ourense no que conversamos ca voceira do PP no concello de Ourense, Flora Moure que falou do regreso do ex alcalde Manuel Cabezas e do inicio das obras da Chabasqueira.