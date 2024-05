O PP non ten liñas vermellas para negociar unha hipotética moción de censura en Ourense

Tra-la comparecencia socialista de este martes no que suxeriron a posibilidade dunha moción de censura si PP e BNG por os intereses de Ourense por diante, a edil do PP no concello da capital, Noelia Pérez, declarou en Onda Cero a sorpresa nas filas populares polo anuncio ó través dos medios de comunicación sen que houbera unha comunicación previa pero que o grupo municipal popular "estará sempre do lado dos veciños e dispostos a falar con todos sen liñas vermellas".

A preguntas de Onda Cero, Pérez reprochou a postura do BNG de non querer negociar nada co PP, anque explicou que esa posición non ten reprocidade.

Pérez tamén abordou a posición do seu partido de cara ó pleno extraordinario deste xoves, reprochando de paso que PSOE e BNG non contaran con eles, a celebración das últimas xuntas de voceiros, o futuro do CIMM, a situación dos espazos termais e a posibilidade de desbloquear a situación da praza de abastos número 1.