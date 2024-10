Natalia González: "Soamente hai duas opcións, ou o Alcalde negocia coa oposición ou unha moción de censura"

González tamén dixo que no grupo socialista non poñen ningún obstáculo a un candidato alternativo e que por sorte no PSOE "hai onde elexir, cousa que non poden decir outros".

Asemade tamén se dirixíu ós populares para que "aclaren que queren ser de maiores" e explicou que os e as edís socialistas ourensáns non están dispostos/as a ser moeda de cambio para "calquera chanchullo de Jácome".

A voceira socialista tamén abordou outros asuntos como o envío do PXOM á Xunta de Galicia lembrando que toda a oposición (que é maioría) descoñece o documento e que si o Alcalde quere aprobalo "terá que negociar e que facer unha exposición pública.

O horario de peche dos parques infantís, a situación da policía local ou a estabilización do emprego na administración local foron algúns dos asuntos abordados tamén na entrevista.