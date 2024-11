Natalia González (PSOE):"Non todo o mundo está a altura do que os cidadáns precisan"

A voceira socialista no Concello de Ourense confirmou tamén ser coñecedora do rumor que apunta a unha posible moción de censura na Deputación Provincial que deixaría hipotéticamente en mans socialistas a institución provincial, sinalando con ironía que sería "un 2x1" pero que en todo caso é un "ruxe ruxe que acabará en algo ou non", pero que no seu caso o que lle compete é seguir facendo política local na institución na que representa ós cidadáns de Ourense.

A edil socialista tamén abordou outros asuntos como a folga de funcionarios felicitando a "altísima implicación", pero engadindo que non agarda ningún tipo de cambio por parte da xestión de personal que realiza Pérez Jácome.

Tamén sinalou que o Concello de Ourense non supo estar á altura da solidariedade que require a traxedia en Levante como consecuencia da dana e sobre o PXOM remitido á Xunta de Galicia que a oposición descoñece que documento foi remitido á administración autonómica.