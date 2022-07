Más de uno ourense

Natalia González acusou ao alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome de non ter un proxecto de cidade

A edil do Psoe no Concello de Ourense, Natalia González acusou ao alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome de non ter un proxecto de cidade e considera que Psoe e PP terán que "dialogar" se hai unha ruptura de goberno para rematar con "oito anos de degradación". González fixo estas declaracións nunha entrevista de actualidade política en Más de Uno Ourense.