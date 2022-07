Más de uno ourense

Luis Seara valorou en Más de Uno Ourense a ruptura de goberno

O voceiro do BNG no Concello de Ourense e candidato nacionalista ás municipais de 2023, Luis Seara valorou en Más de Uno Ourense a ruptura de goberno entre democracia ourensana e sinalou que agarda que a cidadanía "tome nota" do comportamento dambos partidos para abrir novos tempos para Ourense.