Javier Nóvoa: 'Estamos decepcionados co PP por que nos utilizaron'

O presidente da xunta de personal do Concello de Ourense, Javier Nóvoa, declarou hoxe en Más de Uno Ourense que se sinten "decepcionados" coa posición do grupo municipal do PP que facilitou coa sua abstención que o grupo de goberno de Democracia Ourensana aprobara 8 modificacións de creto por importe de 20 millóns de euros. Explicou Nóvoa que se sentiron "utilizados" por un partido que actuou deste xeito por que pesaba a posibilidade dunha moción de censura contra eles na Deputación Provincial. En todo caso o presidente do colectivo de empregados públicos engadíu que tampouco están satisfeitos con PSOE e BNG por que "parecen máis preocupados dun reparto de cadeiras", explicando que non necesariamente son partidarios dunha moción de censura, máis si de acordos que faciliten a solución dos problemas da plantilla municipal.

Javier Novoa | Onda Cero Ourense