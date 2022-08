MÁS DE UNO OURENSE

Para o BNG a posibilidade de moción de censura é unha tomadura de pelo

A posibilidade dunha moción de censura no concello de Ourense foi valorada hoxe en Más de Uno polo voceiro municipal do BNG, Luis Seara como <unha tomadura de pelo>. A base do hipotético acordo implicaría un goberno de coalición no que o PP daría a Alcaldía ó socialista Villarino. Deste e doutros asuntos falamor co dirixente nacionalista.