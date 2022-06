Más de uno ourense

30 aniversario dos Fondos Leader en Ourense con presencia do presidente da Xunta

A celebración do trixésimo aniversario dos Fondos Leader trouxo a Ourense ó presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Sobre a relevancia e siñificado desta cita falamos hoxe en Más de Uno co delegado territorial Gabriel Alén. Asemade das melloras no mirador de Trigás ou das novas instalacións do coordenación de incendios en A Lonia.