Entrevista con Jesús Manuel García

O legado de Antonio Palacios na UNED de Ourense

A UNED de Ourense acolle en outubro unhas xornadas sobre o legado do arquitecto Antonio Palacios para as que está aberto o prazo de matrícula. Repasamos algunhas das construccións máis recoñecibles do porriñés co director do centro organizador, Xesús Manuel García.