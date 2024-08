Reclaman "centros escolares máis seguros"

Máis de tres mil sinaturas piden ó Parlamento de Galicia medidas nos centros escolares de toda Galicia para evitar feitos luctuosos como o ocorrido no IES Julio Prieto Nespereira no que un estudiante faleceu ó caerlle enriba o muro do ximnasio.

A proposta, segundo explicou en Más de Uno Ourense a voceira do colectivo que desenvolveu a iniciativa, María Miguélez Vila é crear centros educativos máis seguros ó través da recolla de valoracións de alumnos que sexan trasladadas ós titores ata chegar a mans dos consellos escolares.

Detectar os potenciais perigos é fundamental para previr, segundo explicou esta nai que agarda que os partidos aproben acadar máis garantías de seguridade para as familias con fillos en idade escolar.