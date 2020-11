Con Jesús Alvarez

Informativo provincial en Más de Uno Ourense 17/11/2020

A información de Ourense e a súa provincia, con Jesús Alvarez, escoitamos algunhas das propostas que pasaron hoxe polo "videodebate" do estado da provincia organizado pola Deputación e no que non participou o Psoe. Tamén falamos co alcalde de Arnoia Rodrigo Aparicio para coñecer un proxecto de impulso de viñedos e outras iniciativas no sector primario