Entrevista con Flora Moure

Informativo Provincial en Más de Uno Ourense 16/09/2021

A voceira do PP no Concello de Ourense, Flora Moure, pasou hoxe polos micrófonos de Onda Cero abordando asuntos de actualidade como o peche da comisión de investigación do edificio dos Franciscanos, o peche da OMIC, o recurso socialista a modificación de creto ou a frustrada recalificación da parcela en O Pino para a Residencia da Fundación Amancio Ortega.