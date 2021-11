Entrevista a Eugenia Diaz Abella

A edil popular de igualdade, sanidade e servizos sociais do Concello de Ourense, Eugenia Díaz Abella aclarou en Más de Uno Ourense a problemática xurdida co alcalde sobre a participación dunha atleta etíope na carreira da San martiño e adiantou algúns dos actos organizados con motivo do 25 N.