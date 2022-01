Más de Uno Ourense

Entrevista con Jorge Pumar concelleiro de medio ambiente

O edil popular de medio ambiente do Concello de Ourense, Jorge Pumar falou en “Más de Uno Ourense” do premio cidades sostibles, do proxecto de plantación de máis de mil árbores na capital e da polémica tala realizada na Universidade Laboral de Ourense pola Xunta de Galicia.