Entrevista con Martiño Vázquez

O Castrillón: xoia arqueolóxica en Larouco

Convidamos hoxe ó espazo Pedra Pedra ó arqueógolo Martiño Vázquez para coñecer de primeira man as singularidades do xacemento de O Castrillón, no Concello de Larouco; ós pés do Macizo de Trevinca