Entrevista con Luis Seara

O BNG agarda celeridade na resolución sobre a situación xudicial do Alcalde

O voceiro municipal do BNG no concello de Ourense, Luis Seara, agarda que a situación xudicial do Alcalde sexa resolta o antes posible. Repasamos co nacionalistas algúns dos asuntos máis candentes da actualidade na capital como o AVE ou o proxecto de humanización da rua Concordia.