Entrevista con Flora Moure

O PP agradece ó PSOE o cambio de postura en relación coa Residencia da Fundación A.Ortega

A voceira popular no concello de Ourense, Flora Moure, agradeceu hoxe o cambio de postura do PSOE que permitirá que mañá, no pleno, saia adiante o punto que permitirá comezar os trámites de construcción da Residencia que a Fundación Amancio Otega proxecta en terreos da antiga estación de autobuses. Coa edil popular abordamos asemade outros asuntos de interese en Más de Uno.