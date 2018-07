O alcalde urxe unha xuntanza con Feijoo para que "frene o deterioro sanitario"

O alcalde de Ourense, o socialista Agustín Fernández solicitou con urxencia unha xuntanza co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, cos responsables da Consellería de sanidade e do Complexo Hospitalario de Ourense co fin de entregarlles o documento reivindicativo que inclúe aportacións de distintos colectivos sanitarios que demandan "que se poña fin ao deterioro da calidade asistencial da sanidade pública".